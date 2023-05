Fugge dal reparto di psichiatria e ruba un camion di rifiuti

Un paziente del reparto psichiatrico del Santissima Trinità di Cagliari è fuggito dall'ospedale rubando un furgone dei rifiuti. L'uomo ha cominciato a correre all'impazzata, speronando diverse auto, prima di fermarsi e venire arrestato dalla polizia.

"Me lo sono visto piombare addosso, a bordo avevo una persona disabile", ha raccontato all'Unione sarda uno degli automobilisti coinvolti. "Mi si è schiantato sulla fiancata: la macchina è da buttare, ma almeno sto bene", ha aggiunto. Per il momento, non si segnalano feriti.