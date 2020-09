Coronavirus, due pazienti positivi escono dall'ospedale: le immagini

Due pazienti positivi al coronavirus ricoverati al Covid Center del Loreto Mare, a Napoli, sono usciti all'esterno dell'ospedale: l'episodio è accaduto durante la notte. A denunciarlo è la direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro che in una nota definisce "gravissima" l'azione compiuta dai due pazienti. I due ricoverati positivi che si trovavano nelle stanze del Covid Center, come prevede la norma per evitare ogni forma di contagio, sarebbero usciti all'esterno dell'ospedale senza alcuna autorizzazione. Si tratterebbe di due giovani ricoverati da una decina di giorni.

I due pazienti positivi al Covid che escono dall'ospedale

"Quanto avvenuto durante la notte al Covid Center Loreto Mare è gravissimo perché denota una condotta da parte dei due pazienti positivi al Covid che ha messo a rischio la salute pubblica. È altrettanto grave che per motivare un gesto irresponsabile sia stato gettato discredito sull’operato del personale che lavora ogni giorno con abnegazione e professionalità", denuncia la direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha già segnalato alle forze dell’ordine quanto accaduto e ha dato mandato ai suoi legali di valutare ogni iniziativa per tutelare l'immagine degli operatori sanitari e dell’Azienda.

In un video che gira in rete, i due, entrambi minorenni, e il padre di uno di loro raccontano di essere stati "buttati fuori". Fonti Asl però asseriscono che i due avrebbero eluso la sorveglianza scavalcando i cancelli chiusi dell'ex pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto è giunta allertata dal personale dell'ospedale che ha provveduto a verbalizzare l'accaduto.

Positivi al coronavirus all'esterno del Loreto Mare: il video

Qui sotto, il video della vicenda che sta tenendo banco in queste ore, quella dei due adolescenti positivi al coronavirus ricoverati al Loreto Mare che hanno lasciato la struttura e sono stati filmati al suo esterno. Nelle immagini girate da Gianni Puglisi, i due raccontano la propria situazione e il perché si trovano all'esterno dell'ospedale, per poi venire trasportati all'Ospedale del Mare da due operatori del 118.

