Molesta e pedina studentessa col gps: indagato 83enne

Ha molestato e pedinato a lungo la sua vicina di casa, una studentessa universitaria ventenne che alla fine lo ha denunciato alla polizia. Per questo a un anziano di 83 anni è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.

L'uomo, a quanto pare un ex informatico, "aveva in particolare più volte affermato di essere in grado di controllare la vita personale e gli spostamenti della vittima e dei suoi amici, vantandosi di aver posizionato sistemi di sorveglianza discreta con un dispositivo Gps sotto l'auto della ragazza" riferisce la questura in una nota.

La misura cautelare è stata notificata nei giorni scorsi: durante la perquisizione a casa dell'anziano i poliziotti hanno trovato sullo smartphone dell'indagato l'applicazione per il pedinamento elettronico, oltre che un dispositivo di tracciamento Gps collegato alla stessa applicazione posizionato sotto l'auto della vittima