Video hot di bambini scambiati su WhatsApp per 20 euro

L'orrore scambiato di chat in chat: venti o trenta euro per video hot di bimbi. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 32 anni di Lodi. Deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico. Secondo l'accusa in un cloud aveva nascosto circa 700 video con scene di sesso con minori. I file erano divisi in tre cartelle.



Come si legge su MilanoToday, i militari sono intervenuti dopo una segnalazione di una donna di origini sudamericane, che ha raccontato di essere stata contattata su WhatsApp da un uomo che le ha proposto di fare sesso a pagamento dopo averle inviato un video dal contenuto fin troppo esplicito.

I carabinieri hanno subito trovato 112 clip. Analizzando suoi supporti informatici hanno scovato le altre, che su una chat (ora al vaglio degli inquirenti) erano proposte per poche decine di euro. L'arrestato, sempre secondo i primi accertamenti, avrebbe diffuso i video ad almeno un centinaio di persone.

Continua a leggere su Today.it...