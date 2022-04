Investe pedone e scappa ma poi finisce nello stesso ospedale della vittima

Un incidente stradale con un pedone travolto da uno scooter e lasciato per terra mentre l'investitore fugge. Poco dopo il pirata della strada ricorre alle cure dei medici in ospedale e si trova nella stessa struttura dove nel frattempo è stata portata la vittima. Nel nosocomio ci sono anche i carabinieri, che mettono insieme i pezzi. Adesso un 23enne è nei guai. Succede a Misilmeri (Palermo), come racconta Riccardo Campolo su PalermoToday.

L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Questa la ricostruzione dei fatti secondo le prime indagini. Un 64enne sta camminando a piedi nel paese alle porte di Palermo. Sopraggiunge uno scooter, che lo investe. Il conducente però non si ferma per aiutarlo. Sul posto arrivano i sanitari del 118 che stabilizzano l'uomo e lo portano in ospedale in codice rosso. I medici avvisano anche i carabinieri e si avviano le indagini. Nello stesso ospedale arriva anche un 23enne con escoriazioni e contusioni. Medici e militari dell'Arma ricompongono il puzzle. Alla guida dello scooter che ha travolto il 64enne ci sarebbe stato proprio quel ragazzo. Viene fuori che il giovane, residente a Misilmeri, guidava pur non avendo la patente e che il mezzo non aveva copertura assicurativa. Da qui il sequestro dello scooter. Il ragazzo, la cui posizione è ora al vaglio dei magistrati, rischia una denuncia per omissione di soccorso. Indagini in corso anche per ricostruire, tramite telecamere e testimoni, l'esatta dinamica dell'incidente