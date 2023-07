Diecimila foto e video di violenze su bambini: 38enne aveva un archivio dell'orrore

Un archivio dell'orrore con diecimila file tra foto e video a sfondo sessuale con protagonisti bambini anche molto piccoli. Questo quello che la polizia ha trovato a un uomo di 38 anni della provincia di Agrigento, che è stato arrestato.

Secondo l'accusa aveva una "enorme quantità di file riproducenti scene raccapriccianti di violenze sessuali in pregiudizio di bambini, alcuni dei quali in tenera età". L'uomo, già in passato condannato e detenuto per abusi su minori, era stato segnalato nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini sono state condotte dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (C.N.C.P.O.) del servizio di polizia postale e delle comunicazioni di Roma e dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che ha disposto la perquisizione domiciliare dell'uomo. Sono stati controllati tutti i dispositivi trovati e i cloud.

Dalla questura di Palermo spiegano che le indagini proseguiranno nel tentativo di identificare le piccole vittime "avvalendosi dell’accesso diretto all'Icse (international child sexual exploitation), database delle immagini pedopornografiche presso l'Interpol di Lione, in cui sono archiviati i file utili all'identificazione di minori e abusanti, condivisi dalla comunità internazionale di polizia.

