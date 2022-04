Ha un catalogo con centinaia di foto e video pedopornografici: arrestato

Usava un social network per inviare e ricevere foto e video dal contenuto pedopornografico. Su un cloud e un telefono aveva centinaia di foto e video con bambini dai tre ai dodici anni come protagonisti. Per questo motivo un 29enne di Cagliari è stato arrestato dalla polizia postale.

Dagli accertamenti è emerso che usava la messaggistica di un social network poco noto per scambiare i file e che li aveva catalogati in moto preciso per poterli rivedere e diffondere. Il 29enne deve rispondere di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.