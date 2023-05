Pensionata scippata da un’auto in corsa e trascinata per metri sull'asfalto

Scippata da una coppia su un'auto in corsa e trascinata sull'asfalto per diversi metri. Questo l'incubo vissuto da una pensionata di 64 anni a Fino Mornasco (Como). La donna è stata soccorsa e portata in ospedale e i presunti aggressori sono stati denunciati.

La storia è riportata da QuiComo. Secondo quanto ricostruito, la donna era alla fermata dell'autobus. L'hanno distratta chiedendole informazioni, poi si sono avvicinati con l'auto col motore acceso e mentre lei rispondeva alle loro domande, le hanno strappato la borsa trascinandola per un metro attaccata all’auto. La scena è stata vista da decine di testimoni.

La 64enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa e accompagnata in ospedale. I carabinieri - dopo oltre due mesi di indagini - hanno denunciato un pregiudicato di 48 anni e una 40enne, incensurata.