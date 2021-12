Il pensionato positivo al covid che se ne va in giro per il paese

Era positivo al covid dal 10 dicembre scorso, ma girovagava comunque per il paese come se nulla fosse. I carabinieri di Asola, cittadina in provincia di Mantova, hanno denunciato un 75enne che - oltre a non aver rispettato la quarantena - ha tentato la fuga in auto. Nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, i militari hanno intercettato un'auto in località Gazzuoli, ad Asola. Alla vista della 'gazzella', il conducente ha cercato subito di allontanarsi.

Appena fermato, è stato subito identificato: a seguito di ulteriori accertamenti, il 75enne è risultato essere positivo al coronavirus e in isolamento domiciliare da quattro giorni. Nei suoi confronti è subito scattata una denuncia alla Procura della Repubblica.

Sempre ad Asola, nella stessa serata, i carabinieri hanno fatto irruzione in un bar. All'interno hanno trovato una dipendente e un cliente sprovvisti di mascherina, multandoli.