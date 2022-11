La pensione di un'anziana è finita nel pannolino di un neonato

Novecento euro di pensione finiti nel pannolino che indossava un neonato e il bancomat di un’anziana lanciato tra le auto in sosta. I poliziotti intervenuti venerdì mattina, 4 novembre, in via Porpora a Torino hanno arrestato una donna di 35 anni per furto dopo la segnalazione, arrivata al 112, di una pensionata di 85 anni derubata per strada. L’anziana è stata raggiunta dagli agenti ai quali ha fornito alcuni dettagli sulla presunta autrice del furto: una donna con al seguito due bambini piccoli, di cui un neonato all’interno di un passeggino. L'anziana ha riferito che, dopo aver prelevato la pensione da uno sportello bancario della zona, mentre era in attesa di attraversare l’incrocio pedonale, è stata avvicinata dalla donna, con i due bimbi al seguito, che l'avrebbe distratta parlando dei propri figli e del meteo.

L’atteggiamento così confidenziale ha insospettito la signora che, poco dopo, si è accorta di non aver più nella tasca del giubbotto né la busta con i soldi della pensione né il bancomat. Le pattuglie della polizia presenti in zona hanno avviato le ricerche della sospettata e hanno rintracciato e fermato in via Porpora una donna, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, in compagnia di un ragazzino e di un neonato. A quel punto gli agenti della volante hanno visto la donna gettare qualcosa fra le autovetture in sosta: quel “qualcosa” era il bancomat dell’anziana.

Grande è stato lo stupore degli agenti quando si sono accorti che i 900 euro di pensione era stati nascosti nel pannolino del neonato. Poi la somma è stata interamente recuperata e restituita alla vittima. "In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di furto aggravato, la donna, 35 anni, è stata tratta in arresto. Il procedimento penale si trova attualmente nelle fasi delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva", aggiungono dalla questura.