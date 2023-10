Perde il controllo dell'auto che finisce in bilico sulle vetture in sosta

Perde il controllo dell'auto che finisce in bilico tra i veicoli in sosta. Fortunatamente la corsa di una vettura, alla cui guida c'era un uomo di 36 anni, si è interrotta senza provocare gravi conseguenze. È successo nella serata del 29 ottobre, a Castel San Giovanni, nel Piacentino. L'uomo ha improvvisamente sbandato e la sua Hyundai è finita su due ruote contro una Fiat Cinquecento Abarth in sosta, dopo aver urtato altre auto posteggiate lungo la strada.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118. L'uomo, dopo essere stato medicato per alcune escoriazioni, è stato trasportato in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza l'auto, rimasta pericolante, è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi e chiarire le cause dell'incidente. La strada è rimasta inevitabilmente chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo.