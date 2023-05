Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: muore un uomo

Perde il controllo della propria auto e finisce contro un albero. Per Donato Paone, l'86enne di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato fatale per l'uomo: è deceduto sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina in ingresso a Lanciano, nella frazione di Villa Martelli.

Non è escluso che il pensionato abbia avuto un malore mentre era alla guida della sua vettura. Malore che lo ha portato a perdere il controllo della sua Fiat 600, finendo contro un albero a bordo strada.

Qualche automobilista di passaggio ha lanciato l'allarme intorno alle 10.30 e sul posto sono arrivati un equipaggio del 118 e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Per l'anziano non c'era più niente da fare. La salma e l'auto sono state riconsegnate alla famiglia. Il funerale sarà celebrato il 3 maggio.