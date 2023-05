Perde il controllo della moto e finisce in un fossato: muore 42enne

Tragedia sulle strade del Milanese. Un motociclista di 42 anni è morto dopo essere finito in un fossato.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 di oggi 7 maggio a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano.

Secondo i primi rilievi, il 42enne che viaggiava in una stradina di campagna che collega due frazioni del comune, avrebbe perso il controllo della moto per poi precipitare in un fossato. Immediato l'intervento dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.