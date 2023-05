Perde il controllo dello scooter e cade a terra: muore 25enne

Tragico incidente stradale sulle strade di Napoli, costato la vita a Rita Scisciotta, 25enne napoletana morta all’alba di ieri. La ragazza è deceduta dopo un drammatico incidente stradale avvenuto al Rione Sanità, mentre era in sella al suo scooter.

Forse per il manto stradale scivoloso, oppure per un ostacolo imprevisto: sono ancora da accertare le cause che hanno portato la 25enne a perdere il controllo del mezzo, con cui stava percorrendo calata Fontanelle, la lunga stradina a metà tra il quartiere Materdei e il Rione Sanità. Il casco, che indossava la ragazza, non le ha salvato la vita. Le forze dell'ordine, che cercano di ricostruire le cause dell'incidente, non escludono alcuna ipotesi. Dai rilievi non emergono segni di frenate improvvise, a conferma che non c'è stato alcun impatto con altri mezzi. Dopo l'incidente, sono accorsi sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e al personale del 118.

Il corpo senza vita della ragazza è stato trasportato al Policlinico Federico II di Napoli, dove sarà effettuata un'autopsia nei prossimi giorni. Sequestrato invece sia il mezzo sul quale la giovane viaggiava, sia l'automobile che, seppur al momento non risulterebbe coinvolta, si trovava vicina al luogo dell'incidente. Tanti i messaggi sui social nelle ultime ore nel ricordo della 25enne.