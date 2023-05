Perde l'equilibrio e precipita dal balcone: muore giovane madre

Era uscita a prendere una boccata d'aria sul balcone di casa, ma a causa di un malore è precipitata giù ed è morta in ospedale per le conseguenze della caduta. È quanto accaduto nel pomeriggio del 25 maggio a una donna di 31 anni di origine indiane a Brescia.

La giovane mamma, secondo quanto ricostruito finora, era in casa con i sue due bambini piccoli, quando ha accusato un malore. La 31enne sarebbe uscita sul balcone per prendere un po' d'aria e qui avrebbe perso l'equilibrio, precipitando dal secondo piano del palazzo in cui viveva con la famiglia, in Via Sorbana a Brescia, quartiere Fiumicello. Un volo di diversi metri che a poche ore dall'accaduto, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia: da quanto raccolto finora dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, sembra confermata l'ipotesi dell'incidente domestico.