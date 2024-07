Perde 300 euro al Gratta e Vinci e morde il tabaccaio

Dopo aver “bruciato” 300 euro di Gratta e Vinci ha pensato bene di dare un pugno in fronte al tabaccaio e di mordergli il braccio: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 luglio, in una tabaccheria di via Cesare Battisti a Bolzano.

In base alla ricostruzione del titolare raccolta dai poliziotti giunti sul posto, il giocatore – risultato poi essere un pachistano di 51 anni – si è presentato in tabaccheria già parecchio alterato dai fumi dell’alcol ed ha iniziato a giocare a più riprese al Gratta e Vinci. Persa la cospicua cifra di quasi 300 euro, ha perso le staffe e ha gettato addosso al tabaccaio i tagliandi perdenti. L’uomo, per evitare guai, lo ha invitato a uscire dal suo locale; ciò, però, ha incattivito il pachistano che prima gli ha dato un pugno in fronte, poi l’ha morso al braccio e quindi è fuggito.

Gli agenti, però, non ci hanno messo molto a trovarlo e a identificarlo, scoprendo pure i suoi precedenti per polizia e il divieto di far ritorno a Bolzano – evidentemente infranto –: per lui è scattata una denuncia per l’aggressione e per non aver osservato il foglio di via, ricevendo anche un decreto di espulsione da parte del questore Paolo Sartori.