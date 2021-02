Perde il lavoro per il Covid e tenta il suicidio: viene salvato e assunto dalla cooperativa First Aid

La pandemia l'ha gettato in un baratro che gli sembrava senza via d'uscita, facendogli perdere il lavoro, tanto da spingerlo a tentare il suicidio. Ma ora per fortuna è salvo grazie alla centrale della cooperativa sociale First Aid e ai due operatori che nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi non hanno mai smesso di parlargli per convincerlo che un modo di uscirne in fondo c'era. Quella che arriva da Melegnano, cittadina alle porte di Milano, è una storia per fortuna a lieto fine.

L'uomo, un 40enne, era determinato a farla finita, ma i due operatori di turno della centrale operativa urgenze della First Aid, Angelo Milano e Stefania Bassi, non l'hanno lasciato solo e mentre il primo era in contatto con la centrale operativa, la seconda gli parlava persuadendolo a desistere dal gesto estremo. Nel frattempo le ambulanze sono arrivate a sirene spiegate e una volta sul posto i soccorritori hanno raggiunto il 40enne per poi trasportarlo all'ospedale. Sul posto sono accorsi anche carabinieri e vigili del fuoco.

Milano: tenta il suicidio, ma viene salvato e assuntod a First Aid

"All'inizio - racconta al telefono con MilanoToday Stefania Bassi - pensavo si trattasse di uno scherzo, ma poi ho subito capito che la cosa era seria e quindi ho avvisato i colleghi. A quel punto è partita una collaborazione per far arrivare i soccorsi, intanto io ho continuato a parlare con la persona cercando di entrare maggiormente in confidenza".

Dopo aver appreso la notizia, il direttore generale di First Aid Francesco Calderone, colpito dal lavoro dei suoi operatori e dalla vicenda, ha deciso che per dare una nuova speranza al 40enne, che ora si trova ricoverato, non appena sarà dimesso, lo assumerà dandogli un lavoro all'interno della cooperativa sociale.