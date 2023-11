Perde una busta con 5mila euro: una ricompensa per legge a chi l'ha ritrovata

Una busta con dentro cinquemila euro. È quanto ritrovato da un giovane in un parco di Merano, in provincia di Bolzano. Lui non ha pensato di tenersela e l'ha subito portata alla polizia. Sono poi stati gli agenti a rintracciare il proprietario, scoprendo che quei soldi erano stati appena ritirati da una banca. Dunque un bel problema per il proprietario, che però ha potuto esultare per il ritrovamento.

Non ci è voluto molto, infatti, per capire chi fosse il titolare della somma: sulla busta era presente il logo della banca alla quale il personale si è subito rivolto, individuando il proprietario dei soldi che aveva ormai perso le speranze di riaverli.

L'articolo 930 del codice civile stabilisce che al "ritrovatore" viene data una ricompensa nella misura del 5% del valore trovato. In questo caso è stata di 250 euro. L'articolo in questione recita: "Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento".

