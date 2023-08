Condannato per omicidio in permesso premio: beccato ubriaco alla guida di un'auto

Dopo un breve inseguimento, prima in auto e poi a piedi, alcuni agenti della polizia stradale di Cagliari sono riusciti a fermare un 24enne fuggito allo stop, scoprendo poi che si trattava di un condannato per omicidio in permesso premio. Il ragazzo stava guidando un'auto in centro città nonostante il divieto di condurre veicoli, ed era anche ubriaco.

Era in regime di permesso premio per svolgere un'attività lavorativa in un esercizio commerciale a Sarroch. Doveva stare nel paese che si trova a una ventina di chilometri da Cagliari, per poi rientrare all'Istituto di pena minorile di Quartucciu. Tra le prescrizioni imposte dal provvedimento, oltre alla dimora, c'era anche l'obbligo di non poter condurre veicoli. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo, così per lui è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

