Perseguita una donna e morde il marito: arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni, originario dell'Iran, è stato arrestato perché da tre mesi perseguitava un'insegnante italiana di un'associazione culturale francese. È successo a Palermo, nella giornata di oggi 22 dicembre. L'uomo è stato bloccato dagli agenti di polizia in un mercato del capoluogo siciliano, dopo che aveva aggredito a morsi il marito della donna addentandogli il torace.

Per capire cosa è successo, è necessario riavvolgere il nastro a un po' di tempo fa, quando la donna è tornata a Palermo dalla Francia. La partenza dell'insegnante non è stata accettata di buon grado dall'uomo, che subito dopo è partito per cercarla in città. Con una scusa, il 35enne ha avuto l'indirizzo di casa della donna e da quel giorno le ha reso la vita impossibile. Pedinamenti e appostamenti, fino all'aggressione quando il marito ha tentato di allontanarlo.

La vittima è stata portato in ospedale, mentre l'aggressore è stato condotto in commissariato. Il Gip Nicola Aiello ha convalidato il fermo e disposto il carcere. Durante l'udienza ha ammesso di avere un ossessione per la donna. È accusato di atti persecutori.