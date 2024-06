"Suo figlio ha avuto un incidente": a 87 anni mette in fuga il truffatore

Una truffa sventata grazie alla prontezza di riflesso di un'anziana. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 giugno, una donna di 87 anni di Pesaro ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabinieri che la informava dell'incidente del figlio e di un'altra donna, entrambi trasportati in ospedale in gravi condizioni. Si trattava però di una frode: i truffatori avevano riferito alla donna che servivano soldi oppure oro per evitare che il figlio finisse in carcere.

La donna ha così preparato l'oro, in attesa del finto carabiniere che avrebbe dovuto riscuoterlo. Alla sua porta si è così presentato un ragazzo che le ha confermato di far parte dell'Arma dei carabinieri. A questo punto l'87enne, prima di consegnare il sacchetto, ha chiesto dove fosse l'auto di servizio e insospettita della giovane età del soggetto, ha iniziato a urlare mettendolo in fuga.

Fioriscono le truffe: così una cinquantenne ha perso 2mila euro

Ma non è il solo caso di truffa telefonica registrato negli scorso giorni nella provincia marchigiana. Una donna di 50 anni del capoluogo adriatico è stata infatti contattata negli scorso giorni da finti operatori della sua banca: le hanno raccontato che era vittima di frode e che, quindi, avrebbe dovuto trasferire i propri soldi dal conto a una carta prepagata.

La donna ha accolto l'invito, accreditando quasi 2mila euro sulla carta. A questo punto la 50enne ha contattato la sua banca, ma l'operatore, nel confermare l'avvenuto prelievo di denaro, l'ha informata che era stata vittima di un imbroglio.

Su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato di Pesaro che, nell'ultimo periodo, ha già portato all'arresto in flagranza di cinque persone e alla denuncia a piede libero di ulteriori quattro persone e a due fogli di via, persone legate al fenomeno delle truffe agli anziani.