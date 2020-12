A Pescara arrivano le finestre per i pensionati che guardano i cantieri

Anche gli "umarell" hanno le loro esigenze. E chi lo dice che per guardare un cantiere ci si debba sempre ingegnare? A Pescara arrivano le finestre dedicate a quei pensionati che passano le ore - e a volte anche le giornate - a guardare operai e muratori al lavoro. L'iniziativa è dell'imprenditore immobiliare Alessio Sarra e prevede postazioni fisse affinché gli umarell possano guardare in santa pace.

Le installazioni appaiono così: un pannello con la scritta "Segui il cantiere", la sagoma di un anziano con le tradizionali mani dietro la schiena e poi la finestra vera e propria. "È un gesto fisico e simbolico di apertura verso i pensionati, per renderli partecipi dei cambiamenti in atto nel loro quartiere - afferma Sarra - Gli anziani sono custodi dei valori della nostra società, sono la storia delle nostre città. In questo modo vogliamo valorizzarli e renderli testimoni del contesto urbano che si evolve davanti ai loro occhi".

Sono due le finestre allestite nel centro del capoluogo adriatico, in via Don Bosco, in un cantiere di un palazzo in vendita, con Sarra come consulente immobiliare, mentre la terza verrà posizionata in un cantiere di via Caboto. L'auspicio è che l'iniziativa possa essere replicata da altri costruttori.

Intanto è notizia di pochi giorni fa che nel 2021 il termine "umarell" - di origine bolognese - sarà presente nel vocabolario Zingarelli. Alla voce si legge: "Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono".