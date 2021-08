Lite tra pescatori amatoriali finisce nel sangue: accoltellato un 58enne

Il ferito è stato trasportato in ambulanza presso in ospedale, dove è tuttora ricoverato

Una lite tra pescatori per hobby è finita nel sangue. Un uomo di 58 anni, infatti, è stato accoltellato alla gamba da un suo "rivale". I fatti sono andati in scena ieri pomeriggio a Fiumicino, all'altezza della foce del Tevere, verso le ore 15:30 circa, presso l'ex cantiere navale "base nautica stella polare" e sono stati ricostruiti dai carabinieri.

Come riprota anche RomaToday, un uomo di 44 anni romano, in seguito ad un diverbio scaturito da una contesa per il posto in cui svolgere la pesca amatoriale, ha aggredito un gruppo di tre pescatori a lui sconosciuti, ferendo con un coltello al fianco ed alla gamba destra un 58enne romano, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto, dopo aver gettato l'arma in acqua.

Al termine di una indagine, il pescatore violento è stato rintracciato presso la sua abitazione dai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate. Il ferito è stato trasportato in ambulanza presso in ospedale, dove è tuttora in osservazione e non in pericolo di vita.