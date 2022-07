Pescatore cade nel fiume e muore

Tragedia in provincia di Milano. Un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere caduto nel fiume Adda, in provincia di Milano. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, poco prima delle 15.

Stando a quanto scrive MilanoToday, il 69enne avrebbe lanciato un urlo mentre cadeva in acqua dalla riva del fiume, mettendo in allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono accorsi 118, con elisoccorso, vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e carabinieri di Trezzo sull'Adda.

Una volta individuato l'uomo, purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. In base a quanto ricostruito dai militari, la vittima, un pensionato residente in Brianza, stava pescando vicino alla centrale idroelettrica di Cornate, quando, nel tentativo di recuperare alcuni attrezzi sportivi caduti in acqua, sarebbe scivolato, venendo subito trascinato via dalle forti correnti. Dopo il recupero, la salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Milano.