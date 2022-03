Esce a pescare nello stagno, ritrovato solo il gommone: scatta l'allarme

Ore di apprensione a Cabras, in provincia di Oristano per la scomparsa di un pescatore di 47 anni nelle acque dello stagno. L'uomo, da quanto si apprende, era andato a pescare a bordo del suo gommone, ma non ha fatto rientro.

Ad avvisare i soccorsi è stata la compagna intorno alle 21.30, spaventata perché al telefono l'uomo non rispondeva ormai da troppo tempo.

Il natante è stato ritrovato, con le reti, in serata da alcune persone che si trovavano in zona. Sul posto per le ricerche stanno operando i vigili del fuoco con i sommozzatori e alcune squadre di volontari e semplici cittadini che vogliono dare una mano.

Il pescatore potrebbe essere finito in acqua in località Nas'e Canna, a destra dello scolmatore, verso Is Arutas. Una zona difficile da raggiungere, come molte altre del Sinis.