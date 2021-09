Trovato raro esemplare di pesce porco

Non è un fenomeno da baraccone, anzi è un animale da tutelare perché raro e considerato una specie vulnerabile. Si tratta del “pesce porco”. Viene chiamato così nell’uso volgare del termine, ma il suo nome tecnico è Oxynotus Centrina ed appartiene alla famiglia degli squali. L’esemplare è stato “pescato” a Portoferraio, sull’isola d’Elba. Non è così comune trovarlo nelle acque tirrene e mediterranee, ma non sarebbe la prima volta che un pesce porco viene trovato in quelle acque. In questo caso è stato trovato senza vita.

Come racconta anche LivornoToday, il ritrovamento è avvenuto poco più di un mese fa, ma è diventato di dominio pubblico grazie alle immagini postate dalla pagina Facebook “Isola Elba App”. Questo pesce, che emette un verso simile al grugnito quando viene catturato, appartiene alla famiglia degli squali e vive per lo più sui fondali anche a 600 metri di profondità. L'esemplare era lungo poco più di un metro.