Violento pestaggio in strada: uomo ridotto in fin di vita

Brutale aggressione nella tarda serata di mercoledì 10 maggio a Napoli. Un uomo di 48 anni, originario del Marocco, è stato picchiato selvaggiamente con calci e pugni nella zona di Porta Nolana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. All'uomo sono state prestate le prime cure ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare in codice rosso.

Come riporta anche NapoliToday, ancora da ricostruire il motivo della brutale aggressione e in quanti abbiano infierito su di lui. L’uomo è al momento in osservazione, è ritenuto in pericolo di vita.