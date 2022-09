Pestaggio a colpi di bastone davanti a un bar: cinquantenne in fin di vita

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Roma dopo essere stato picchiato selvaggiamente davanti a un bar del quartiere Quartaccio, alla periferia della Capitale. L'aggressione è avvenuta mercoledì 7 settembre, intorno all'ora di pranzo. Il 50enne è stato preso di mira da due uomini armati di bastone che lo hanno preso a sprangate, accanendosi contro di lui anche quando si trovava a terra. La vittima è stata colpita con almeno 30 bastonate e lasciata lì in fin di vita. Il pestaggio è avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni.

Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del distretto di polizia Primavalle. I due aggressori sono stati trovati poco dopo dagli stessi agenti a bordo di una vettura dove sono state rinvenute e sequestrate anche le mazze usate poco prima per l'aggressione.

Secondo quanto appreso da RomaToday da fonti sul posto il pestaggio sarebbe avvenuto dopo che il 50enne avrebbe importunato la moglie di uno dei due aggressori. Il marito e un suo amico avrebbero quindi deciso di vendicare la "mancanza di rispetto" nei confronti della donna. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La prognosi è riservata.