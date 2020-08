Manovre azzardate in strada: poliziotto li rimprovera, loro gli lanciano petardi. Finisce male

Dopo una lite hanno aggredito un poliziotto, libero dal servizio, lanciandogli contro due petardi, uno dei quali ha colpito l'agente al piede mentre l'altro ha lambito un passante. E' successo ad Anzio (Roma) e per questo tre persone, rispettivamente di 44, 37 e 40 anni, sono state denunciate dai carabinieri di Anzio per lesioni personali aggravate in concorso.

Come ricostruito dagli investigatori, i tre si trovavano ad Anzio a bordo di un'auto, notata dal poliziotto libero dal servizio perché la vettura faceva delle manovre azzardate in strada. A quel punto l'agente si è avvicinato per richiamare le persone a bordo, ne è seguita una lite e un'aggressione: i tre prima di allontanarsi hanno lanciato contro l'uomo due grossi petardi.

Un petardo ha colpito al piede il poliziotto, l'altro ha coinvolto un passante di 58 anni. Entrambi sono rimasti feriti e medicati. Il poliziotto ha riportato 14 giorni di prognosi per un'ustione a un piede, mentre il passante, toccato appena dall'esplosione, ne avrà per sette giorni. I carabinieri di Anzio hanno poi individuato e denunciato per lesioni personali aggravate in concorso i tre presunti responsabili, romani già conosciuti alle forze dell'ordine.