Trova 10 pacchi di hashish passeggiando sulla spiaggia

Un chilo e mezzo di droga era stato abbandonato sulla spiaggia di Petrosino, in provincia di Trapani. Le indagini degli investigatori dell'Arma proseguono per accertare la provenienza dello stupefacente

E' successo di nuovo. Dieci pacchi di hashish, per un totale di circa 1,4 chili, abbandonati sulla spiaggia di Petrosino, in provincia di Trapani.

Petrosino, 10 pacchi di droga trovati sulla spiaggia

E' stato un cittadino ad allertare i militari dopo aver trovato la droga, confezionata con cellophane e nastro adesivo, lungo la battigia del lungo mare Biscione. Il carico di stupecante, che venduto al dettaglio avrebbe fruttato all'incirca 10 mila euro, è stato sequestrato.

Si tratta di 10 involucri in buono stato di conservazione.

Ancora droga che arriva dal mare, dunque: in questo caso, i panetti sono stati imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga ritrovati sulle spiagge siciliane nel recente passato. Infatti, dall'inizio del 2021 questo è il quarto ritrovamento nella sola provincia di Trapani. In pochi mesi pacchi sono stati ritrovati involucri simili a Pizzolungo dai Carabinieri della Compagnia di Trapani e sulla spiaggia nei pressi dell’aeroporto di Birgi rinvenuto dai Carabinieri di Marsala, oltre a quello trovato nella frazione di Tre Fontane nel mese di febbraio dai Carabinieri di Mazara del Vallo.

Le indagini degli investigatori dell'Arma proseguono per accertare la provenienza dello stupefacente. Lo scorso anno episodi e ritrovamenti simili in provincia di Agrigento. Si ipotizzarono un naufragio o il lancio in mare della droga per evitare un controllo.