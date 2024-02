Il giallo del noto manager cinematografico scomparso nel nulla nel cuore di Roma

Resta misteriosa la scomparsa, a Roma, di un manager cinematografico conosciutissimo nella capitale. E' uscito di casa per buttare la spazzatura, e non è tornato più indietro. La moglie, gli amici, i colleghi si sono mobilitati, ma ancora nessuna notizia di Philip Rogosky. C'è tanta preoccupazione. Il giallo della scomparsa di Rogosky, che ha 57 anni, è seguito anche da RomaToday sin dal principio. L'organizzatore cinematografico è svanito nel nulla due settimane fa, lunedì 29 gennaio. La denuncia alle forze dell'ordine è stata presentata subito. Non ha avuto riscontri l'appello, condiviso anche dall'associazione Penelope e dalla trasmissione "Chi l'ha visto?". Il popolare programma condotto da Federica Sciarelli mercoledì sera, 14 febbraio, darà ampio spazio alla vicenda.

Secondo quanto ricostruito finora, l'ultimo lunedì di gennaio Philip Rogosky era uscito intorno alle 9 del mattino dalla sua casa, in zona ponte Sant'Angelo, per una passeggiata. Sembrava una giornata come tante, ma da quel momento di lui si sono perse le tracce. Il telefono è sempre rimasto spento. L'uomo non farebbe abuso di alcol e droghe. Ha un riconoscibile pizzetto biondo e capelli chiari raccolti dietro la nuca, frequenta la zona di Monteverde dova la moglie ha un negozio. Anche il quartiere Prati gli è familiare. Quando è scomparso indossava pantaloni bordeaux giaccone verde scuro con cappuccio, pantaloni color vinaccia e scarpe Camper. Ama muoversi con le bici elettriche. Si cerca, a Roma e non solo, Philip Daniel Rogosky. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.