Al grido di "Allah Akbar" semina il panico in centro: due feriti

Un uomo di 32 anni, egiziano, irregolare, è stato arrestato questa notte dopo aver seminato il panico a Piacenza, in pieno centro storico, impugnando un coltello in mezzo alla strada, ferendo due persone. Lo racconta ilPiacenza.it.

Tutto è iniziato poco dopo le due quando una volante della polizia, mentre passava in via Sant'Antonino, ha notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha provato a nascondersi dentro un portone. Gli agenti se ne sono accorti e quando lo hanno avvicinato per controllarlo, ha estratto un coltello e, al grido di "Allah Akbar", ha tentato di aggredire gli agenti, che hanno subito chiesto rinforzi.

Sul posto è arrivata un'altra volante e anche una pattuglia dei carabinieri, mentre l'egiziano fuggiva a piedi in piazza Cavalli. Qui, sotto i portici, i poliziotti hanno tentato di bloccarlo: l'immigrato, mentre scappava, cercava di colpire con il coltello chiunque gli capitasse a tiro, sempre gridando "Allah Akbar".

E' cosi che ha aggredito un netturbino di Iren che si trovava lì in quel momento, ferendolo a una gamba con diverse coltellate. Alla fine i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo, poi è stato subito portato in questura.

Il netturbino di Iren è stato portato in ospedale a Piacenza, per lui una prognosi di circa tre settimane, mentre anche un agente delle volanti ne avrà per circa una settimana. Accertamenti per capire se si sia trattato semplicemente del gesto di un ubriaco, oppure se sotto possa esservi altro.