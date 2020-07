La mega piantagione di marjiuana scoperta in provincia di Palermo: oltre 400 piante (video)

Oltre 400 piante di marijuana alte da 70 centimetri a 3,5 metri scoperte grazie a un elicottero dello Squadrone eliportato cacciatori "Sicilia" durante un sorvolo sopra un terreno a Belmonte Mezzagno (Palermo). I carabinieri hanno sequestrato una mega piantagione in contrada Casale Valle della Tavola arrestando tre persone per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

I militari si sono appostati a debita distanza e hanno visto i tre poi finiti in manette arrivare a bordo di uno scooter e di un’auto. Quindi il blitz. "Il controllo - spiegano dal Comando provinciale - ha permesso di portare alla luce un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento della marijuana. La coltivazione risultava essere irrigata con l’acqua prelevata da due cisterne per mezzo di una pompa idrovora".

Al termine degli accertamenti i tre sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. "L’intera piantagione - concludono dal Comando provinciale - a completa maturazione avrebbe fruttato fino a 400 mila euro ed è stata sequestrata e affidata ai laboratori del Lass del Reparto operativo di Palermo per le analisi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.