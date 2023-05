Picchia il cognato perché si rifiuta di ospitarlo e vivere con lui

Dalle parole alle mani. È stata questa la reazione di un uomo, un 38enne di origine marocchina, che avuto quando suo cognato si è rifiutato di ospitarlo a casa sua. Al diniego di quest'ultimo, il 38enne è andato in escandescenza e dopo un'animata discussione, si è scagliato violentemente contro il parente per poi allontanarsi dall'abitazione. È successo a Città di Castello, in provincia di Perugia.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia l'uomo si è presentato nell’abitazione del cognato chiedendo di poter vivere lì. Al suo rifiuto, il 38enne lo ha picchiato. La vittima si è quindi recata presso il pronto soccorso di Città di Castello con lesioni guaribili in 7 giorni. In seguito ha denunciato l'accaduto alla Polizia di Stato. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno denunciato il 38enne per il reato di lesioni personali.