Lascia il compagno violento, quello nuovo le rompe due vertebre

Era appena uscita da una storia violenta con un altro uomo. Questa volta sarebbe dovuto essere diverso, anche perchè il suo nuovo compagno si era anche presentato come l’amorevole salvatore che mai avrebbe alzato un dito contro una donna. Peccato che poi, dopo circa un mese di storia, lui l’ha picchiata al punto da mandarla in ospedale con due vertebre rotte. Per questo i carabinieri di Seregno, in provincia di Monza Brianza, hanno arrestato un 55enne, residente a Verano Brianza. Lui ora è indagato per maltrattamenti in famiglia.

Le indagini sono partite dopo un episodio avvenuto a febbraio scorso. Al culmine di una lite domestica, l'uomo avrebbe sferrato alla convivente un forte pugno allo stomaco. La donna è stata costretta a ricorrere alle cure della guardia medica alla quale, dopo una iniziale reticenza, ha raccontato la violenza subita.

Attraverso la verifica degli accessi ai pronto soccorso da parte della donna, è emerso che già lo scorso mese di dicembre, si era recata all'ospedale di Carate Brianza da dove era stata dimessa con 25 giorni di prognosi per lesioni multiple tra cui la frattura di due vertebre. Come riferiscono i carabinieri, la donna inizialmente ha giustificato le lesioni con una caduta dalle scale, ma poi, messa alle strette dai militari, ha raccontato che quel giorno, con una scusa l'uomo l'aveva costretta a salire in macchina e portata in un bosco isolato. Le aveva tirato i capelli, colpita con pugni al volto e, di fronte alle suppliche della donna di lasciarla stare, le aveva risposto che nel bosco non l'avrebbe sentita nessuno e che, anzi, avrebbe potuto fare una fossa e buttarla dentro. Il gip ha accolto la richiesta del pm e nei confronti del 55enne è stata eseguita l'ordinanza cautelare in carcere. L'uomo si trova nella casa circondariale di Monza