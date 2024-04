La invita a cena e poi la prende a calci e pugni: lei in casa ha tutte le foto di ferite e lividi

Pestata a sangue dall'ex fidanzato per l'ennesima volta. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento nella zona dei Colli Aminei, a Napoli, dopo una segnalazione al 112 per maltrattamenti: una donna è stata per lungo tempo vittima dell'ex compagno geloso. Le continue violenze sono state "immortalate" e conservate in un archivio digitale. La donna è stata vittima del suo ex, picchiata selvaggiamente: i carabinieri hanno raggiunto la vittima in casa, trovandola sanguinante.

Secondo quanto ricostruito, i due sono andati a cena insieme per cercare di chiarire il loro rapporto, ma dopo il "no" della donna a voler riallacciare la relazione è scatta la violenza. L'uomo l'ha seguita a casa, dove è partita la violenta aggressione a calci e pugni. La donna ha vomitato ed è svenuta. Testimone del fatto sua madre, in casa quando la figlia è stata picchiata: ogni suo tentativo di fermare l'aggressore è stato inutile.

I carabinieri hanno accompagnato la vittima in ospedale: 40 i giorni di prognosi prescritti. L'aggressore è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori e ora è in carcere, in attesa di giudizio. Nel fascicolo di indagine confluiranno anche le terribili immagini scattate dalla vittima dopo ogni pestaggio. Foto di ferite e lividi.