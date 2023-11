Insulta e picchia la figlia per strada: le rompe la clavicola a furia di botte

Lo scorso 2 novembre ha aggredito la figlia per motivi futili, insultandola e picchiandola, causandole la frattura di una clavicola. La donna è stata medicata dai sanitari del pronto soccorso, per una prognosi di 25 giorni. Dopo le indagini condotte dalla polizia di Assisi, in provincia di Perugia, il padre - un 59enne - è stato denunciato per lesioni personali gravi.

Per lui è stata disposta anche la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa il 20 novembre scorso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia. Non potrà incontrare la figlia - da cui deve mantenere una distanza minima di duecento metri - né comunicare con lei.

