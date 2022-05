Uomo prende a calci e pugni i genitori: "Datemi i soldi"

Pretende soldi dai genitori e davanti al "No" reagisce picchiandoli. Calci e pugni senza pietà. Succede a Napoli, dove un 41enne è stato arrestato dalla polizia.

A fare scatatre le indagini è stata la segnalazione dei medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove la coppia è stata medicata. Davanti a quei corpi con evidenti segni di percosse, hanno chiamato la polizia. Agli agenti l'uomo e la donna hanno svelato quello che avevano subito. Poco prima il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto loro dei soldi e non ottenendoli li aveva colpiti con calci e pugni riuscendo a ottenere la somma richiesta. I poliziotti hanno rintracciato l'uomo in casa. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.