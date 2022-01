Le botte alla madre invalida riprese in un video, ma davanti al giudice nega tutto

È stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato e picchiato la madre 80enne costretta su una sedia a rotelle, ma davanti agli inquirenti l'uomo ha negato ogni responsabilità. Il caso a Sermoneta (Latina) dove ieri i carabinieri hanno tratto in arresto un 44enne su disposizione del gip del tribunale di Latina che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di documentare ripetute lesioni sulla donna 80enne, costretta sulla sedia a rotelle a causa di gravi patologie e vittima di percosse che lei stessa non aveva mai voluto denunciare.

La donna anzi aveva sempre negato di essere maltrattata dal figlio e non aveva mai avuto il coraggio di denunciare i fatti nonostante fosse seguita dai servizi sociali di Sermoneta. Le telecamere installate dai carabinieri hanno però consentito di accertare quelle che secondo gli inquirenti erano vere e proprie vessazioni: continue ingiurie, minacce, umiliazioni e botte. La donna sarebbe stata più volte schiaffeggiata con violenza, colpita con un mestolo e con un bottiglione e costretta a subire dolorose torsioni alle braccia e alle mani. Nonostante tutto, prometteva al figlio che non lo avrebbe mai denunciato.

Le ultime violenze documentate risalgono ai giorni di Natale e Capodanno, immortalate proprio dalle telecamere nascoste installate nell'appartamento che la donna condivideva con il figlio.

Ieri il 44enne è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare, per l'interrogatorio di garanzia: assistito dall'avvocato Amleto Coronella l'uomo ha detto di non essere responsabile delle violenze sulla madre. Insomma ha negato tutto. "Non è vero che l'ho picchiata" avrebbe detto agli inquirenti. La difesa per ora non ha depositato alcuna richiesta per ottenere una misura cautelare alternativa.