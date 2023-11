Bastonate e secchiate d'acqua gelida contro l'anziana madre e la sorella disabile: arrestata

Schiaffi, bastonate, secchiate d'acqua gelida durante il sonno. Sono alcune delle vessazioni che una donna di 52 anni di Licata (Agrigento) ha inferto all'anziana madre e alla sorella disabile. La donna è stata condannata in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Adesso si trova in carcere e dovrà scontare tre anni. È stata riconosciuta colpevole anche di maltrattamenti di animali perché ha anche bastonato il cagnolino di casa.

Come si legge su AgrigentoNotizie, a occuparsi delle indagini, dopo alcune segnalazioni, sono stati i carabinieri, oordinati dal pm Gloria Andreoli. Alla donna era stato imposto il divieto di avvicinamento ai propri familiari e poi è stata rinviata a giudizio. In primo grado è stata condannata a tre anni di reclusione. È stato poi rigettato il ricorso dell'avvocato difensore Giuseppe Glicerio. I carabinieri della compagnia di Licata hanno dunque dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento.

