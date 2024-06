Picchia il marito disabile: 13enne fa arrestare la mamma

"Aiuto, mamma picchia mio papà disabile". Una richiesta di soccorso giunta nella sala operativa della questura di Bologna: dall'altra parte della cornetta una ragazzina di 13 anni, residente in zona Bolognina, che chiedeva aiuto per il padre, un 47enne affetto da disabilità, che stava subendo un'aggressione fisica da parte della madre della piccola. Giunti all'esterno dell'abitazione, gli agenti hanno subito notato una donna che inveiva contro il marito, minacciandolo di morte e cercando di colpirlo, il tutto sotto gli occhi della figlia 13enne.

I due operatori sono stati costretti a intervenire, frapponendosi tra i due, con la donna che non accennava a calmarsi e placare la sua furia. La ragazzina aveva cercato aiuto anche presso un vicino, che è stato ascoltato come testimone, e che ha riferito di sentire spesso delle grida provenire dall'appartamento della coppia. L'uomo ha raccontato di subire violenze da anni e di essere stato percosso nel corso della serata: la donna gli aveva anche dato un morso sulla spalla destra. Siccome presentava difficoltà respiratorie, è stato trasportato in ospedale e dimesso con 20 giorni di prognosi, con la diagnosi di frattura di una costola.

Dalle indagini, sono emersi vari episodi di aggressioni verbali e fisiche da parte sempre della donna nel corso del tempo, che avevano portato a una denuncia per minacce aggravate dall'uso di un coltello nel marzo scorso. La donna è stata, dunque, arrestata in flagranza per maltrattamenti in famiglia e trasferita in carcere.