Picchia la moglie incinta che perde il bambino: denunciato marito e padre violento

Picchiata, per anni, davanti ai figli. Colpi così violenti che hanno fatto perdere alla donna anche il feto che portava in grembo. E poi, maltrattamenti, vessazioni, e minacce di morte che non erano mai stati denunciati. Poi la svolta, che ha salvato la donna da una probabile tragedia.

Al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, in provincia di Agrigento, i medici hanno soccorso una giovane donna: sul corpo ferite e lesioni riconducibili a maltrattamenti familiari. I poliziotti del commissariato cittadino hanno avviato le indagini e ricostruito come le violenze sulla donna erano portate avanti da tempo.

L'uomo avrebbe più volte, e per motivi banali e futili, aggredito con calci e pugni la consorte, provocandole lesioni. Un incubo durato anni durante i quali la donna non sarebbe mai riuscita a trovare il coraggio di denunciare: era infatti intimidita da continue minacce di morte, così come dalla minaccia di portarle via i figli. Fino all'ultimo pestaggio e alla corsa in pronto soccorso: qui la vittima ha raccontato l'odissea e la condizione di prostrazione e sudditanza in cui era costretta a vivere. È stato subito avviato l'iter del "codice rosso": la donna, assieme ai figli, è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una struttura protetta a indirizzo segreto. L'uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e il tribunale ha decretato la perdita della potestà genitoriale nei confronti dei figli.