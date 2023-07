I sei ragazzi che picchiano il capotreno e poi partono indisturbati per le Canarie

Prima hanno massacrato a calci e pugni un capotreno, mandandolo all'ospedale. Poi sono partiti indisturbati per Tenerife, come se nulla fosse accaduto. Protagonista dell'ennesima violenza ai danni del personale ferroviario sei ragazzi italiani, che hanno aggredito il capotreno, poi sono stati identificati dalla Polaria in aeroporto, e infine sono riusciti a partire senza problemi per la loro vacanza da sogno.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio, a bordo del treno Leonardo che collega la stazione Termini, a Roma, con l’aeroporto di Fiumicino. Secondo quanto riporta Repubblica, il capotreno avrebbe chiesto il biglietto ai giovani, scoprendo che due di loro erano senza biglietto. La discussione si è tramutata subito in lite, per poi degenerare in violenza. Il capotreno è stato colpito da una raffica di calci e pugni, prima di essere tratto in salvo dal macchinista, che lo ha trascinato in cabina.

I sei ragazzi sono riusciti ad arrivare a Fiumicino, poi hanno fatto perdere le sue tracce. Gli agenti della Polaria sono riusciti a individuarli mentre si stavano imbarcando per Tenerife. Una volta identificati però, i giovani sono stati lasciati liberi di partire per la Spagna. Il capotreno invece, un uomo di 46 anni con una lunga esperienza tra cabine e stazioni, è finito al pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le ferite riportate sullo zigomo e sul volto. La testimonianza dell'uomo è servita per identificare due degli aggressori, che però si trovavano già su qualche spiaggia di Tenerife.

