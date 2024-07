Picchiano le figlie perché "non sono brave musulmane", genitori fuggono dopo la condanna

Un nuovo caso di latitanza a Brescia dopo quello di Giacomo Bozzoli. A risultare irreperibili la madre, il padre e il fratello di quattro ragazze picchiate perché ritenute "non brave musulmane" dalla famiglia. I genitori erano stati condannati a inizio luglio in via definitiva a 5 anni ma, come nel caso Bozzoli, quando gli agenti si sono presentati alla porta di Sarwar Mohammad, 67 anni, della moglie Shamshad Bashir, 48 anni, e del figlio Amanat Ali, 29, questi sono risultati irreperibili.

Roberto Spanò, il presidente della corte d'Assise che nei giorni precedenti aveva firmato la sentenza di condanna per maltrattamenti, ha quindi firmato il decreto di latitanza. I tre sono ricercati anche all'estero, e, secondo quanto riferisce la stampa locale, gli inquirenti ritengono che la madre possa aver lasciato l'Italia già da diversi giorni.

Schiaffi e pugni alle 4 figlie se si rifiutavano di studiare il Corano

Restano sotto protezione le quattro sorelle che venivano "colpite con schiaffi e pugni e tirate per i capelli ad ogni minima disubbidienza o al rifiuto di studiare ogni giorno il Corano e di praticare le cinque preghiere rituali al giorno sin dalle 4 del mattino". I familiari sarebbero arrivati a minacciare la più grande - che ha poi presentato denuncia - di "farle fare la fine di Sana Cheema", la 25enne di origini pakistane cresciuta a Brescia e uccisa nel 2018 per aver rifiutato il matrimonio combinato.