Sale sul bus: viene presa per i capelli e pestata senza un motivo

Un pestaggio brutale, avvenuto su un mezzo pubblico e senza un apparente motivo. I fatti sono andati in scena a Torino dove un'italiana di 60 anni è stata aggredita su un bus della linea 8. Una donna, che non è stata ancora identificata, l'avrebbe presa per i capelli dalle spalle per poi sbatterle la testa più volte la testa contro parti del mezzo pubblico. Poi è scesa come se nulla fosse e si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

La vittima è stata soccorsa inizialmente da due passeggeri (anche se molti altri sono rimasti indifferenti all'accaduto). L'autista ha fermato il mezzo, che stava viaggiando in direzione di Torino, e ha consentito l'intervento dei sanitari, che hanno trasportato la donna all'ospedale Giovanni Bosco, dove le sono stati riscontrati un lieve trauma cranico e contusioni a una caviglia. Dopo essere stata medicata, lei è stata dimessa. "Spero che conoscere l'accaduto possa aiutare gli altri a evitarla", ha fatto sapere a TorinoToday.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia che hanno mostrato alla vittima alcune immagini: una di queste mostrava proprio l'autrice dell'aggressione che non sarebbe nuova a episodi del genere. Si tratta di una donna sulla quarantina, con capelli neri, occhi azzurri, robusta e alta circa un metro e 65 centimetri.

