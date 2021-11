"Calci e tirate di capelli": donna picchiata da una banda di ragazzini

Accerchiata e picchiata da una baby gang in pieno centro storico. L'aggressione è andata in scena ieri sera a Napoli, in vico San Marcellino, dove un gruppo composto da due maschi e tre femmine avrebbe preso di mira una donna senza un'apparente spiegazione. La vittima ha riferito a NapoliToday di "calci" e "tirate di capelli".

"Sono tutta dolorante, oggi vado a denunciare tutto" ha fatto sapere la donna. "Vorrei evitare altre situazioni del genere, perché fa paura, io ora ho paura, non poter essere protetta anche da chi mi stava accanto perché avevano un coltello, è inaccettabile tutto ciò. Mi dispiace che debba farmi paura questa città", ha detto ancora la vittima del pestaggio. "Non mi hanno neppure rapinata, non hanno portato via nulla, avevano solo voglia di fare a botte. E' un qualcosa che mi lascia senza parole".