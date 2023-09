Pestati a sangue senza motivo al parco: volto tumefatto e denti saltati

Pugni in faccia e denti saltati, senza motivo. Due ragazzi, un 25enne e un 26enne, sono stati pestati a sangue domenica notte - 25 settembre -, a Milano da un gruppo di giovani, che hanno poi fatto perdere le proprie tracce. Come riporta MilanoToday, l'agguato si è verificato verso le 2.50 in viale Camoens, nel parco Sempione.

I due, stando a quanto appreso, sarebbero stati avvicinati da quattro ragazzi che gli avrebbero chiesto una sigaretta. In un attimo, però, il 25enne e il 26enne sarebbero stati colpiti con una serie di pugni in faccia dagli aggressori, poi scappati senza prendergli nulla.

I feriti, con il volto sanguinante e alcuni denti caduti, hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale poco distante. I poliziotti, che hanno subito effettuato un controllo in zona, non sono però riusciti a rintracciare i componenti del branco, che si sono allontanati verso Cadorna. I giovani aggrediti sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e accompagnati al pronto soccorso del Policlinico per tutte le cure del caso.

