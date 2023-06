"Dateci quelle pizze": adolescenti accerchiati mentre mangiano in spiaggia, finisce male

L'idea era quella di andare a mangiare una pizza in spiaggia, mai e mai avrebbero pensato di finire nel mirino di un gruppo di coetanei esagitati e senza scrupoli. L'episodio che stiamo per raccontare è avvenuto lo scorso 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, a Lignano Sabbiadoro, nota località turistica in provincia di Udine. Secondo quanto si apprende un gruppo di giovani, tutti originari di Pordenone, aveva appena raggiunto la spiaggia, con i cartoni della pizza in mano, quando è stato avvicinato da un altro gruppo di ragazzi tra i 15 e i 16 anni, originari del Nordafrica e del Sudamerica.

L'obiettivo degli aggressori - scrive UdineToday - era nientemeno che quello di farsi consegnare il cibo. Al rifiuto del gruppetto di italiani ne è scaturita una rissa durante la quale è spuntato un coltello. Nella mischia un 16enne, originario di Pordenone, è rimasto lievemente ferito. Due le persone del gruppo degli aggressori identificate e arrestate dai militari dell'Arma, che proseguono ora le indagini. A carico dei restanti membri del gruppo - infatti - vi sarebbero anche altri reati compiuti nei giorni precedenti.