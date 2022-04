Pestato da due uomini e lasciato in una pozza di sangue davanti a una chiesa

È stato trovato in una pozza di sangue a due passi da una basilica nel centro di Roma. L'aggressione è avvenuta martedì pomeriggio nel cuore del rione Monti. È stato un passante a richiedere l’intervento dei soccorritori dopo aver notato l'uomo ferito e privo di sensi vicino a una panchina. A subire il pestaggio è stato un senza fissa dimora, poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata con un trauma cranico ed una importante perdita ematica.

Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire i fatti gli agenti di polizia del commissariato Castro Pretorio. La vittima sarebbe stata barbaramente picchiata da due uomini, anche loro senza fissa dimora. Al momento non si conosce il movente dell'aggressione, né si sa se il clochard conoscesse gli uomini che lo hanno ridotto in quelle condizioni.