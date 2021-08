In tre contromano sullo scooter sfiorano 16enne invalido, poi lo riempiono di botte

Il brutale pestaggio è andato in scena a Foggia. L'accaduto è all’attenzione dei carabinieri: l’ipotesi di reato è per lesioni personali

Lo scooter gli sfreccia accanto, contromano, fino a sfiorarlo. Il giovane a bordo alza le mani, in un gesto più di protezione che di stizza. Ma i ragazzi in sella all'altra moto reagiscono con una violenza cieca e inaudita. E' la cronaca, in breve, del brutale pestaggio avvenuto domenica sera in una stradina del centro storico di Foggia.

La vittima, un 16enne invalido civile per una malattia rara e portatore di stomia, è stata raggiunta da una raffica di calci e pugni davanti allo sguardo impotente di un amico. A picchiarlo sono stati tre ragazzi che viaggiavano a bordo di un altro scooter che ha sfiorato quello del 16enne.

Dopo l'aggressione, il giovane malmenato è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso: i medici del pronto soccorso hanno riscontrato vari traumi, tra cui una contusione della regione zigomatica e una contusione dell'area emicostato dorsale), con prognosi di 8 giorni, salvo complicazioni.

Fortunatamente, nel parapiglia generale, il malcapitato è riuscito a 'proteggere' la stomia e a limitare i danni. A salvare il ragazzo dai suoi aggressori è stato l'intervento di due persone sconosciute, all'arrivo dei quali i tre sono balzati nuovamente in sella al loro scooter, dileguandosi.

A loro va il ringraziamento dei familiari del giovane: "Non sappiamo chi siano ma vogliamo che giunga loro il nostro infinito grazie", spiegano a FoggiaToday. L'accaduto - ennesimo episodio di violenza registrato nel centro storico di Foggia - è all'attenzione dei carabinieri; l'ipotesi di reato, al momento mossa contro ignoti, è per lesioni personali.